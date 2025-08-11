Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’870 0.0%  SPI 16’568 0.0%  Dow 43’987 -0.4%  DAX 24’081 -0.3%  Euro 0.9433 0.3%  EStoxx50 5’332 -0.3%  Gold 3’354 -1.3%  Bitcoin 97’314 1.0%  Dollar 0.8123 0.6%  Öl 66.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343Sandoz124359842
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
USA kassieren 15 Prozent bei Chip-Verkäufen von NVIDIA und AMD nach China - Aktien im Plus
So viel Gewinn hätte ein Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr abgeworfen
Bitcoin Cash: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 11.08.2025 20:04:18

NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags

NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags

Kaum bewegt zeigt sich der NASDAQ 100 am Montagnachmittag.

Intel
17.05 CHF 7.11%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr 0.11 Prozent auf 23’584.25 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0.075 Prozent stärker bei 23’629.01 Punkten, nach 23’611.27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23’571.82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 23’698.00 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 11.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 22’780.60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Wert von 20’061.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Stand von 18’513.10 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 12.44 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 23’698.00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Electronic Arts (+ 4.14 Prozent auf 174.58 USD), Intel (+ 4.14 Prozent auf 20.78 USD), Tesla (+ 4.06 Prozent auf 343.02 USD), Lucid (+ 3.99 Prozent auf 2.22 USD) und AppLovin A (+ 3.67 Prozent auf 472.73 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Intuit (-5.15 Prozent auf 710.46 USD), Atlassian (-4.25 Prozent auf 160.91 USD), Workday A (-3.79 Prozent auf 213.65 USD), Align Technology (-3.24 Prozent auf 135.35 USD) und Diamondback Energy (-3.22 Prozent auf 137.45 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 24’998’193 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.823 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 6.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten