NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr 0.11 Prozent auf 23’584.25 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0.075 Prozent stärker bei 23’629.01 Punkten, nach 23’611.27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23’571.82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 23’698.00 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 11.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 22’780.60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Wert von 20’061.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Stand von 18’513.10 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 12.44 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 23’698.00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Electronic Arts (+ 4.14 Prozent auf 174.58 USD), Intel (+ 4.14 Prozent auf 20.78 USD), Tesla (+ 4.06 Prozent auf 343.02 USD), Lucid (+ 3.99 Prozent auf 2.22 USD) und AppLovin A (+ 3.67 Prozent auf 472.73 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Intuit (-5.15 Prozent auf 710.46 USD), Atlassian (-4.25 Prozent auf 160.91 USD), Workday A (-3.79 Prozent auf 213.65 USD), Align Technology (-3.24 Prozent auf 135.35 USD) und Diamondback Energy (-3.22 Prozent auf 137.45 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 24’998’193 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.823 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 6.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch