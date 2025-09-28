Wie viel Wert mit einer Aptos-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Anzeige

Aptos war gestern vor 1 Jahr 8.498 USD wert. Bei einer Investition von 10’000 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1’176.75 Aptos. Da sich der Wert eines Coins am 27.09.2025 auf 4.226 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’972.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 50.27 Prozent verringert.

Am 25.09.2025 erreichte APT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3.922 USD. Am 06.12.2024 stieg Aptos auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net