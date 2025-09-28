|Entwicklung im Fokus
|
28.09.2025 11:03:09
So viel Gewinn hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Sui Anlegern gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Sui notierte am 27.09.2024 bei 1.660 USD. Bei einem SUI-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60.23 Sui in seinem Depot. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 3.183 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191.71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 91.71 Prozent.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SUI am 03.10.2024 bei 1.673 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 5.296 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|87’360.92090
|0.22%
|Handeln
|Vision
|0.10770
|-8.57%
|Handeln
|Ethereum
|3’205.26944
|3.73%
|Handeln
|Ripple
|2.22450
|1.49%
|Handeln
|Solana
|161.33078
|4.95%
|Handeln
|Cardano
|0.63147
|3.50%
|Handeln
|Polkadot
|3.13283
|3.10%
|Handeln
|Chainlink
|16.78096
|4.32%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|3.61%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|4.12%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!