So viel Gewinn hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr abgeworfen

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Sui notierte am 27.09.2024 bei 1.660 USD. Bei einem SUI-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60.23 Sui in seinem Depot. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 3.183 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191.71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 91.71 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SUI am 03.10.2024 bei 1.673 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 5.296 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net