Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.16 Prozent leichter bei 24’357.98 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.056 Prozent stärker bei 24’410.95 Punkten in den Handel, nach 24’397.31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24’505.24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’297.70 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0.936 Prozent. Vor einem Monat, am 26.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’525.29 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 26.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 22’447.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.09.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 20’115.54 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 16.13 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 24’781.73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Paccar (+ 5.15 Prozent auf 100.49 USD), Intel (+ 3.56 Prozent auf 35.20 USD), Diamondback Energy (+ 3.37 Prozent auf 150.71 USD), AppLovin (+ 3.01 Prozent auf 659.17 USD) und Datadog A (+ 1.98 Prozent auf 139.30 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Enphase Energy (-2.83 Prozent auf 36.03 USD), Marvell Technology (-2.42 Prozent auf 81.78 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2.31 Prozent auf 157.55 USD), Costco Wholesale (-1.92 Prozent auf 925.18 USD) und Arm (-1.51 Prozent auf 138.53 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 23’552’668 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3.682 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.36 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

