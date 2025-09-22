Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’126 0.1%  SPI 16’824 0.1%  Dow 46’382 0.1%  DAX 23’527 -0.5%  Euro 0.9351 0.1%  EStoxx50 5’442 -0.3%  Gold 3’746 1.7%  Bitcoin 89’561 -2.4%  Dollar 0.7926 -0.3%  Öl 66.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
US-Marktanteil bröckelt: Tesla-Aktie auf dem niedrigsten Niveau seit 2017
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Chip-Duell spitzt sich zu: Broadcom macht der NVIDIA-Aktie Konkurrenz
100-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI schiebt NVIDIA-Aktie auf neues Rekordhoch
Diginex-Aktie setzt Rally mit erneutem kräftigem Kurssprung fort
Suche...
Plus500 Depot

Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2025 22:28:40

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.572 Punkte

Orsted
13.13 CHF -4.74%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Sonderbewegungen bei deutschen Aktien sind am Montag nachbörslich nicht zu beobachten gewesen. So zeigten sich auch die Windenergietitel Nordex und Energiekontor unauffällig. Der Kurs des dänischen Windenergieunternehmens Orsted zog dagegen kräftig an. Nach einem Xetra-Schlusskurs von 14,79 Euro, wurde das Papier auf den Handelsplattformen Lang & Schwarz und Tradegate rund 10 Prozent höher gestellt. Am Abend war bekannt geworden, dass ein US-Bezirksgericht den Dänen erlaubt, den Bau eines Offshore-Windkraftprojekts in der Nähe von Rhode Island wieder aufzunehmen. Es erliess damit eine einstweilige Verfügung gegen die Entscheidung der Trump-Administration, das Projekt zu stoppen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.572 23.527 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)

Nachrichten zu Orsted

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten