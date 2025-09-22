Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
22.09.2025 22:28:40
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.572 Punkte
DOW JONES--Sonderbewegungen bei deutschen Aktien sind am Montag nachbörslich nicht zu beobachten gewesen. So zeigten sich auch die Windenergietitel Nordex und Energiekontor unauffällig. Der Kurs des dänischen Windenergieunternehmens Orsted zog dagegen kräftig an. Nach einem Xetra-Schlusskurs von 14,79 Euro, wurde das Papier auf den Handelsplattformen Lang & Schwarz und Tradegate rund 10 Prozent höher gestellt. Am Abend war bekannt geworden, dass ein US-Bezirksgericht den Dänen erlaubt, den Bau eines Offshore-Windkraftprojekts in der Nähe von Rhode Island wieder aufzunehmen. Es erliess damit eine einstweilige Verfügung gegen die Entscheidung der Trump-Administration, das Projekt zu stoppen.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.572 23.527 +0,2%
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 22, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)
Nachrichten zu Orsted
16:38
|Notification of manager’s transaction (EQS Group)
15.09.25
|Orsted-Aktie tiefrot: Kapitalerhöhung mit deutlichem Abschlag (AWP)
05.09.25
|Orsted-Aktie dreht ins Minus: Windkraftunternehmen Orsted senkt Gewinn-Prognose - Aktionäre für Kapitalspritze (AWP)
05.09.25
|Resolutions of the extraordinary general meeting of Ørsted A/S (EQS Group)
05.09.25
|Ørsted adjusts full-year EBITDA guidance for 2025 (EQS Group)
31.08.25
|So stuften die Analysten die Orsted-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
26.08.25
|Orsted-Aktie erholt sich nach Rekordtief: Analyst warnt vor schwieriger Kapitalerhöhung (finanzen.ch)
25.08.25
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Puma haussieren - Orsted brechen ein (Dow Jones)