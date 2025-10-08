Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’648 1.0%  SPI 17’420 0.9%  Dow 46’732 0.3%  DAX 24’597 0.9%  Euro 0.9313 0.1%  EStoxx50 5’650 0.6%  Gold 4’056 1.8%  Bitcoin 99’150 2.2%  Dollar 0.8025 0.5%  Öl 66.3 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
freenet-Aktie: Übernahme der Deutschland-Sparte von Mobilezone beschlossen
BMW-Aktie dennoch schwächer: Erster Absatzzuwachs seit eineinhalb Jahren erziehlt - Prognose gesenkt
Nach Kursexplosion: Diese ETFs setzen in besonderem Masse auf die Oracle-Aktie
Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben
Nordex-Aktie in Grün: Nordex erhält neuen Grossauftrag aus Nordamerika
Suche...

mobilezone Aktie 27683769 / CH0276837694

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2025 18:42:36

Mobilezone verkauft Deutschland-Geschäft an Freenet

freenet
25.02 CHF -6.13%
Kaufen Verkaufen

Rotkreuz (awp) - Mobilezone trennt sich von seinem zuletzt schwächelnden Deutschland-Geschäft. Käufer ist das deutsche Telekomunternehmen Freenet. Mobilezone erwartet einen Verkaufserlös von 230 Millionen Euro.

Mobilezone trennt sich damit von allen seinen Geschäften in Deutschland. Darunter fallen laut Mitteilung vom Mittwochabend die Online-Vertriebsplattformen Sparhandy, Deinhandy und Handystar, das Firmenkundengeschäft sowie die Tätigkeit als virtueller Mobilfunknetzbetreiber (MVNO) mit den Marken High und dem Reseller-Marke Simyo.

Künftig wolle sich Mobilezone einzig auf das Geschäft in der Schweiz konzentrieren. Mit der Fokussierung auf das Schweizer Geschäft werde Mobilezone die Marktposition hierzulande weiter stärken, erklärte Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats von Mobilezone, in der Mitteilung. Man wolle die Profitabilität steigern.

Zukäufe geplant

Der durch den Verkauf wegfallende Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) sowie der Cashflow aus Deutschland soll in den nächsten drei Jahren durch organisches- und anorganisches Wachstum kompensiert werden. Im Jahr 2028 erwartet Mobilezone einen EBITDA von 70 Millionen Franken. Bis dahin soll weiterhin eine Dividende von 90 Rappen je Aktie ausgeschüttet werden.

Mobilezone wolle die durch den Verkauf freiwerdenden Mittel in Zukäufe in der Schweiz und in den Schuldenabbau stecken. Auch ein Aktienrückkaufprogramm werde nach Vollzug der Transaktion geprüft.

Mobilezone war 2015 nach Deutschland expandiert. Die letzten Jahre hatten sich die Geschäfte dort aber nur schleppend entwickelt. Auch eine jüngste Fokussierung auf profitablere Geschäfte brachte keine schnelle Wende. Der Vollzug des Verkaufes wird von Mobilezone bis Ende 2025 erwartet.

cg/jb

Nachrichten zu freenet AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten