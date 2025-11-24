Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Strengere Regeln 24.11.2025 22:23:00

Snap-Aktie verliert: Australien führt strikte Altersprüfung für Snapchat-Nutzer ein

Der Messaging-Dienst startet umfassende Alterskontrollen, um ein neues Minderjährigenschutzgesetz in Australien zu erfüllen.

Snap
6.25 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen
Der Onlinedienst Snapchat hat in Australien mit Altersüberprüfungen begonnen. Ab dieser Woche würden "viele Nutzer dazu aufgefordert, ihr Alter zu bestätigen, um weiterhin auf Snapchat zugreifen zu können", teilte ein Unternehmenssprecher am Montag mit.

Der Altersnachweis könne mit einem australischen Bankkonto oder einem Ausweis erfolgen. Hintergrund ist ein am 10. Dezember in Kraft tretendes Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche in Australien. Unternehmen droht bei Verstoss gegen das Gesetz eine Strafe in Höhe von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (etwa 25,8 Millionen Franken). Bislang ist allerdings offen, wie die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben kontrolliert werden soll.

Australien ist damit ein weltweiter Vorreiter. Betroffen sind auch Plattformen wie Facebook, Instagram und Youtube. Die Messengerdienste Whatsapp und Discord sowie die Spieleplattform Roblox sind bisher ausgenommen, der Streamingdienst Twitch wird noch überprüft.

Über Snapchat können Nutzerinnen und Nutzer private Fotos und Videos hin und her schicken sowie öffentlichen Profilen folgen.

Im NYSE-Handel zeigte sich die Snap-Aktie 0,13 Prozent schwächer bei 7,68 US-Dollar.

mk/

Sydney (awp/sda/afp)

