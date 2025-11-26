Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’269.90
Pkt
251.54
Pkt
1.01 %
20:21:59
NASDAQ 100 aktuell 26.11.2025 20:03:34

Mittwochshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Nachmittag steigen

Mittwochshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Nachmittag steigen

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.98 Prozent fester bei 25’263.10 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.599 Prozent stärker bei 25’168.31 Punkten in den Handel, nach 25’018.36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’309.15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’077.86 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3.27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 25’358.16 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 23’525.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20’922.90 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 20.44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 6.08 Prozent auf 88.50 USD), AppLovin (+ 4.44 Prozent auf 580.69 USD), Dollar Tree (+ 4.18 Prozent auf 110.08 USD), ASML (+ 4.17 Prozent auf 1’045.04 USD) und Autodesk (+ 3.70 Prozent auf 305.31 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Zscaler (-11.72 Prozent auf 255.77 USD), Workday (-8.35 Prozent auf 214.17 USD), Intuit (-2.77 Prozent auf 630.14 USD), CrowdStrike (-1.79 Prozent auf 503.16 USD) und Zoom Communications (-1.62 Prozent auf 84.94 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 25’236’283 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.831 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.39 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.29 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
