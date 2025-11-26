Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.87 Prozent höher bei 25’236.94 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.599 Prozent auf 25’168.31 Punkte an der Kurstafel, nach 25’018.36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’077.86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’309.15 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3.16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 25’358.16 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’525.29 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2024, einen Stand von 20’922.90 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 20.32 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26’182.10 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 5.46 Prozent auf 586.37 USD), Marvell Technology (+ 5.14 Prozent auf 87.72 USD), Warner Bros Discovery (+ 4.01 Prozent auf 23.88 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.93 Prozent auf 214.24 USD) und Dollar Tree (+ 3.87 Prozent auf 109.75 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Zscaler (-13.03 Prozent auf 251.97 USD), Workday (-7.85 Prozent auf 215.34 USD), Intuit (-2.92 Prozent auf 629.13 USD), Zoom Communications (-2.21 Prozent auf 84.43 USD) und CrowdStrike (-2.11 Prozent auf 501.54 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 44’501’113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.831 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.29 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch