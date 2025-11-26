Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index im Fokus 26.11.2025 22:33:41

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende auf grünem Terrain

Heute zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch stieg der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0.69 Prozent auf 6’812.61 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 54.017 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.401 Prozent auf 6’793.02 Punkte an der Kurstafel, nach 6’765.88 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’783.87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’831.44 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 2.65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’791.69 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 6’465.94 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 26.11.2024, einen Wert von 6’021.63 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 16.09 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Robinhood (+ 10.93 Prozent auf 128.20 USD), Teradyne (+ 6.98 Prozent auf 179.38 USD), Dell Technologies (+ 5.83 Prozent auf 133.26 USD), AppLovin (+ 5.46 Prozent auf 586.37 USD) und Newmont (+ 4.93 Prozent auf 90.52 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Deere (-5.67 Prozent auf 469.87 USD), Intuit (-2.92 Prozent auf 629.13 USD), ServiceNow (-2.74 Prozent auf 802.72 USD), Salesforce (-2.55 Prozent auf 228.15 USD) und Paycom Software (-2.14 Prozent auf 160.82 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 44’501’113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.831 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

S&P 500-Kurs in Realtime

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com