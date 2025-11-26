Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen

Um 20:01 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.82 Prozent fester bei 6’821.52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 54.017 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.401 Prozent stärker bei 6’793.02 Punkten, nach 6’765.88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’831.44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’783.87 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 2.79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6’791.69 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’465.94 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 6’021.63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 16.24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Robinhood (+ 10.09 Prozent auf 127.23 USD), Teradyne (+ 6.69 Prozent auf 178.88 USD), Dell Technologies (+ 6.03 Prozent auf 133.51 USD), Newmont (+ 4.66 Prozent auf 90.29 USD) und AppLovin (+ 4.44 Prozent auf 580.69 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Deere (-4.80 Prozent auf 474.23 USD), Salesforce (-2.77 Prozent auf 227.64 USD), Intuit (-2.77 Prozent auf 630.14 USD), Waters (-2.39 Prozent auf 402.69 USD) und ServiceNow (-2.37 Prozent auf 805.74 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 25’236’283 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.831 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch