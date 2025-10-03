Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach

Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0.43 Prozent tiefer bei 24’785.52 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.155 Prozent höher bei 24’931.42 Punkten, nach 24’892.76 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24’713.58 Punkte, das Tageshoch hingegen 24’958.26 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.635 Prozent. Vor einem Monat, am 03.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23’414.84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.07.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 22’866.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19’793.34 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18.16 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 24’958.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit eBay (+ 4.26 Prozent auf 92.17 USD), Charter A (+ 3.86 Prozent auf 280.01 USD), Diamondback Energy (+ 2.99 Prozent auf 147.47 USD), Biogen (+ 2.98 Prozent auf 159.88 USD) und Align Technology (+ 2.70 Prozent auf 132.17 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Palantir (-7.47 Prozent auf 173.07 USD), KLA-Tencor (-3.31 Prozent auf 1’101.55 USD), MercadoLibre (-3.29 Prozent auf 2’172.75 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2.98 Prozent auf 164.67 USD) und Applied Materials (-2.71 Prozent auf 217.53 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 36’061’486 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.882 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.14 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch