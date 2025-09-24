Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start mit Abgaben

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0.48 Prozent schwächer bei 16’926.47 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 85.072 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.119 Prozent auf 16’988.46 Punkte an der Kurstafel, nach 17’008.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16’926.47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’988.46 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0.086 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17’220.43 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.06.2025, wies der SDAX einen Wert von 16’913.69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13’714.87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 21.89 Prozent aufwärts. Bei 18’206.72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 13’183.63 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit CANCOM SE (+ 2.23 Prozent auf 25.25 EUR), Alzchem Group (+ 2.02 Prozent auf 141.20 EUR), Mutares (+ 1.54 Prozent auf 29.65 EUR), SFC Energy (+ 1.52 Prozent auf 17.40 EUR) und Douglas (+ 1.00 Prozent auf 12.10 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Stabilus SE (-3.76 Prozent auf 24.30 EUR), Verve Group (-3.22 Prozent auf 2.23 EUR), NORMA Group SE (-2.40 Prozent auf 15.48 EUR), Dürr (-1.95 Prozent auf 20.10 EUR) und Formycon (-1.92 Prozent auf 22.95 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die pbb-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 76’506 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 5.546 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mutares lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.53 Prozent.

Redaktion finanzen.ch