NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien von Schaeffler beim Kursziel von 4,45 Euro mit "Hold" wieder aufgenommen. Die europäischen Autozulieferer kämpften weiter mit zahlreichen Herausforderungen, die bei den Volumina und den Kosten zu einem heftigen Gegenwind führten, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entscheidend für die Unternehmen sei die Rückkehr zur Profitabilität. Mit Blick auf die Aussichten für höhere Margen bevorzugt die Expertin Forvia mit einem "Buy"-Votum vor den "Hold"-Einstufungen Schaeffler und Valeo. Schaeffler sei vergleichsweise attraktiv bewertet und habe das Potenzial für die interessanteste Anlagestory im Sektor. Doch das Unternehmen sei abhängig vom Weg zur Profitabilität im Bereich E-Mobilität./gl/ag;