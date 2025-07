FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schaeffler auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Autozulieferers am 6. August dürften im Branchentrend liegen, aber gegenüber dem Jahresauftakt eine Margenabschwächung belegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./gl/jha/;