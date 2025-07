NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler nach einer Telefonkonferenz vor der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,45 Euro belassen. Die Geschäftstrends in allen Sparten des Zulieferers für die Auto- und Maschinenbau-Industrie seien weitgehend erwartungsgemäß gewesen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings: Eine Verzögerung von drei Monaten bei der Zollrückerstattung dürfte mit Blick auf das operative Ergebnis zu einer stärkeren Gewichtung des zweiten Halbjahres führen. Änderungen an den Konsensschätzungen für das Gesamtjahr seien nicht zu erwarten./rob/ck/he;