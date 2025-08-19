Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Microsoft-Aktie: Truist-Analysten sehen starkes Potenzial und geben neues Kursziel aus

Truist Securities begründet die Anhebung des Microsoft-Kursziels mit der anhaltenden Stärke in den Bereichen Cloud und künstliche Intelligenz.

• US-Bank Truist hat das Kursziel für die Microsoft-Aktie angehoben
• Analysten begründen die Anhebung mit dem anhaltenden Wachstum in den Bereichen Cloud und künstliche Intelligenz
• Basierend auf dem gestrigen Schlusskurs bietet das neue Kursziel ein Potenzial von über 30 Prozent

Die Microsoft-Aktie steht nach einer aktuellen Analyse der US-Bank Truist Securities im Fokus der Anleger. Die Analysten haben ihr Kursziel deutlich angehoben und sehen weiterhin starkes Wachstumspotenzial.

Kursziel-Anhebung basierend auf Cloud- und KI-Wachstum

Wie Investing.com berichtet, hat Truist das Kursziel für Microsoft-Aktien von 650 US-Dollar auf 675 US-Dollar angehoben. Als Grund nannten die Analysten die anhaltende Dynamik des Unternehmens in den Bereichen Cloud und künstliche Intelligenz. Die Analysten zeigten sich zuversichtlich, dass Microsoft dieses starke Momentum fortsetzen könne. Zudem sehen sie ein Wachstum, das einen positiven "Heiligenschein-Effekt" über eine Vielzahl von Microsofts individuellen Infrastruktur-, Daten- und App-Geschäften verbreitet. Truist hat zudem seine Schätzungen für Umsatz, Betriebsergebnis und Cashflow für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 erhöht und sieht "Möglichkeiten für ein solides Aufwärtspotenzial".

Die Analysten hoben zudem die "Umsatzsynergien und Multiplikatoreffekte" im gesamten Portfolio von Microsoft hervor, indem sie unter anderem Microsoft Fabric, Microsoft 365 Copilot und GitHub Copilot als Beispiele nannten. Truist begründet die "Premium-Bewertung" mit der Rolle des Unternehmens als "Picks and Shovels" (also als Lieferant von grundlegenden Werkzeugen) in der sich schnell entwickelnden KI-Landschaft sowie mit den anhaltend hohen Wachstumsraten in den Bereichen kommerzielle Buchungen, Cloud und Azure.

Über 30 Prozent Potenzial zum neuen Kursziel

Die Microsoft-Aktie notierte am Montag im NASDAQ-Handel bei einem Schlusskurs von 517,10 US-Dollar und bewegte sich vorbörslich bei 516,64 US-Dollar kaum. Basierend auf dem neuen Kursziel von 675 US-Dollar errechnet sich ein Kurspotenzial von rund 30,54 Prozent.

Analystenkonsens bleibt optimistisch

Der Analystenkonsens auf TipRanks bleibt weiterhin sehr optimistisch. Von 35 Bewertungen sind 34 Kaufempfehlungen und eine Halten-Empfehlung. Es gibt keine Verkaufsempfehlung. Das höchste Kursziel liegt bei den bereits erwähnten 675 US-Dollar, während das durchschnittliche Kursziel bei 623,60 US-Dollar liegt. Das niedrigste Kursziel wird mit 520 US-Dollar angegeben. Zum durchschnittlichen Kursziel besteht ein Kurspotenzial von 20,59 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

