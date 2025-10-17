Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’644 -0.5%  SPI 17’362 -0.5%  Dow 46’248 0.6%  DAX 23’831 -1.8%  Euro 0.9250 -0.2%  EStoxx50 5’607 -0.8%  Gold 4’240 -2.0%  Bitcoin 84’710 -1.0%  Dollar 0.7923 -0.1%  Öl 61.4 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
ETFs vs. Indexfonds: Was ist eigentlich der Unterschied?
Amazon-Aktie im Blick: Kann der Tech-Gigant im KI-Rennen noch aufholen?
Wie viel Anleger mit einem Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren hätten
Suche...

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.10.2025 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft präsentiert sich am Abend fester

Microsoft Aktie News: Microsoft präsentiert sich am Abend fester

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 514,32 USD zu.

Microsoft
404.59 CHF -1.27%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 514,32 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 46'239 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 514,34 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 508,72 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'872'139 Microsoft-Aktien.

Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). 7,91 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 344,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,32 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,49 USD. Microsoft gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,95 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 76.44 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 64.73 Mrd. USD umsetzen können.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,54 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Investment-Ikone Peter Lynch gibt zeitlose Tipps für Anleger

Vodafone-Aktie fester: Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung

Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren eingefahren


Bildquelle: turtix / Shutterstock.com