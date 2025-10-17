Microsoft Aktie News: Microsoft präsentiert sich am Abend fester

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 514,32 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 46'239 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 514,34 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 508,72 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'872'139 Microsoft-Aktien.

Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). 7,91 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 344,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,32 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,49 USD. Microsoft gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,95 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 76.44 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 64.73 Mrd. USD umsetzen können.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,54 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

