20.08.2025 06:18:22
Microsoft Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Buy" belassen. Karl Keirstead schaute sich die in der Vorwoche angekündigten Änderungen an Preisen und Lizenzmodell am Mittwoch noch einmal genauer an. Letztlich standardisiere Microsoft seine Preise, was einen leichten Anstieg für die Kunden bedeute./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 00:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 650.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 509.77
|
Abst. Kursziel*:
27.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 509.91
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.47%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
