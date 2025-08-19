Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’212 1.2%  SPI 16’958 1.1%  Dow 44’922 0.0%  DAX 24’423 0.5%  Euro 0.9396 -0.1%  EStoxx50 5’483 0.9%  Gold 3’324 0.3%  Bitcoin 91’829 0.8%  Dollar 0.8081 0.0%  Öl 66.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Franken, Euro, US-Dollar: Warum es am Devisenmarkt nur wenig Bewegung gibt
BHP und Rio Tinto-Aktie: Trump signalisiert Rückhalt für Bergbaupläne
HT5-Aktie: Definitive Nachlassstundung bis 25. Februar 2026 verlängert
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern
BACHEM-Aktie: CEO Meier nicht länger mit Doppelrolle - Van Hees wird neuer COO
Suche...
Plus500 Depot

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

414.20
CHF
-2.99
CHF
-0.72 %
19.08.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.08.2025 06:18:22

Microsoft Buy

Microsoft
414.20 CHF -0.72%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Buy" belassen. Karl Keirstead schaute sich die in der Vorwoche angekündigten Änderungen an Preisen und Lizenzmodell am Mittwoch noch einmal genauer an. Letztlich standardisiere Microsoft seine Preise, was einen leichten Anstieg für die Kunden bedeute./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 00:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Microsoft

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Microsoft-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Microsoft-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 650.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 509.77 		Abst. Kursziel*:
27.51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 509.91 		Abst. Kursziel aktuell:
27.47%
Analyst Name::
Karl Keirstead 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Microsoft Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten