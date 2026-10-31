LOréal-Aktie: Was Analysten von LOréal erwarten

Im Oktober 2026 haben 17 Analysten eine Einschätzung der LOréal-Aktie vorgenommen.

7 Experten empfehlen die LOréal-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von LOréal mit Halten ein, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 412,06 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 12,44 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der LOréal-Aktie von 424,50 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 480,00 EUR 13,07 28.10.2026 Deutsche Bank AG 360,00 EUR -15,19 26.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 480,00 EUR 13,07 26.10.2026 DZ BANK - - 23.10.2026 Bernstein Research 420,00 EUR -1,06 23.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 450,00 EUR 6,01 23.10.2026 UBS AG 465,00 EUR 9,54 23.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 375,00 EUR -11,66 23.10.2026 Jefferies & Company Inc. 361,00 EUR -14,96 22.10.2026 Deutsche Bank AG 350,00 EUR -17,55 20.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 447,00 EUR 5,30 20.10.2026 Bernstein Research 405,00 EUR -4,59 19.10.2026 UBS AG 440,00 EUR 3,65 13.10.2026 Bernstein Research 405,00 EUR -4,59 13.10.2026 Jefferies & Company Inc. 361,00 EUR -14,96 12.10.2026 Bernstein Research 405,00 EUR -4,59 09.10.2026 Jefferies & Company Inc. 361,00 EUR -14,96 08.10.2026 UBS AG 440,00 EUR 3,65 06.10.2026

Redaktion Finanzen.net