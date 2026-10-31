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|
31.10.2026 18:00:38
LOréal-Aktie: Was Analysten von LOréal erwarten
So geht es mit der LOréal-Aktie Experten zufolge weiter.
Im Oktober 2026 haben 17 Analysten eine Einschätzung der LOréal-Aktie vorgenommen.
7 Experten empfehlen die LOréal-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von LOréal mit Halten ein, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 412,06 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 12,44 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der LOréal-Aktie von 424,50 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|480,00 EUR
|13,07
|28.10.2026
|Deutsche Bank AG
|360,00 EUR
|-15,19
|26.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|480,00 EUR
|13,07
|26.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|Bernstein Research
|420,00 EUR
|-1,06
|23.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|450,00 EUR
|6,01
|23.10.2026
|UBS AG
|465,00 EUR
|9,54
|23.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|375,00 EUR
|-11,66
|23.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|361,00 EUR
|-14,96
|22.10.2026
|Deutsche Bank AG
|350,00 EUR
|-17,55
|20.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|447,00 EUR
|5,30
|20.10.2026
|Bernstein Research
|405,00 EUR
|-4,59
|19.10.2026
|UBS AG
|440,00 EUR
|3,65
|13.10.2026
|Bernstein Research
|405,00 EUR
|-4,59
|13.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|361,00 EUR
|-14,96
|12.10.2026
|Bernstein Research
|405,00 EUR
|-4,59
|09.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|361,00 EUR
|-14,96
|08.10.2026
|UBS AG
|440,00 EUR
|3,65
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
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|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
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|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Bernstein Research
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|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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