Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird nach den turbulenten Vortagen am Mittwoch mit moderaten Gewinnen erwartet. Dabei sind die Vorgaben gemischt. Während in den USA die Standardwerte im Dow Jones nach Börsenschluss noch etwas zulegten, verringerte die Tech-Börse Nasdaq immerhin ihre Verluste. In Asien sind die Kurstafeln indes überwiegend rot gefärbt. Die Wellen, die die überraschende Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang geworfen haben, werden flacher. Für Gesprächsstoff sorgt die Geschichte an den internationalen Finanzmärkten allerdings nach wie vor.

Im Hintergrund kursieren zudem wieder Gerüchte um neue Zollerhöhungen gegen China, die EU und weitere Länder. "All das begrenzt den Risikoappetit der Anleger und defensive Indizes wie der SMI könnten zum sicheren Hafen werden", kommentierte ein Händler. Die heimische Agenda ist weitgehend leer, generell fehlen mittlerweile die Impulse von Unternehmensseite. Umso stärker richtet sich der Blick der Anleger wieder auf die Konjunkturdaten. Und hier steht am Nachmittag mit dem PCE-Preisindex ein Schwergewicht auf dem Programm. Am Abend rückt dann noch der Konjunkturbericht des Fed (Beige Book) in den Blick, bevor am Donnerstag die US-Börsen wegen "Thanksgiving" geschlossen bleiben.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI am Morgen gegen 08.10 Uhr um 0,55 Prozent höher bei 14'815 Punkten.

Die UBS (+0,4%) wird wohl weiterhin im Blick bleiben. Der Entscheid der Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) am Vortag zur Verschärfung der Kapitalanforderungen für die UBS ist von Wirtschaftsverbänden und der Grossbank erwartungsgemäss scharf kritisiert worden. Die Empfehlung der Kommission führt laut UBS zu einer "weiteren übermässigen Verschärfung der Schweizer Eigenkapitalanforderungen".

Mangels harter Nachrichten könnten Analystenkommentare für Bewegung in den entsprechenden Einzeltiteln sorgen. So hat RBC die Titel der beiden SMI-Aufsteiger Galderma (+2,3%) und Sandoz (+2,0%) jeweils auf "Outperform" hochgestuft und die Kursziele kräftig erhöht.

Alcon (-0,6%) geben nach einer Zielsenkung durch die UBS leicht nach, die Einstufung bleibt aber "Buy". Indes stuft Exane BNP die Aktien von Kühne+Nagel (-2,0%) auf "Underperform" zurück. Bereits am Vortag kamen Logistiker wegen der Zoll-Gerüchte unter Druck.

Derweil geht AMS Osram (+29,5%) eine strategische Partnerschaft mit Samsung Display im Bereich MicroLED-Technologie ein. Dazu beteiligt sich das südkoreanische Unternehmen mit 210 Millionen Euro. Mittel- und langfristig erhofft sich AMS Osram jährliche Umsätze im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

dm/hr