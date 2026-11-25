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25.11.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Mittwochmittag zu
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 743,00 EUR zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 743,00 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'045 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 752,80 EUR. Bei 734,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 54'996 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2026 bei 1'966,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 62,21 Prozent niedriger. Bei 692,30 EUR fiel das Papier am 20.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 6,82 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,81 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 11,50 EUR je Wertpapier. Am 05.11.2026 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.15 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.78 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rheinmetall am 11.03.2027 vorlegen. Rheinmetall dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33,59 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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