Am Mittwoch tendierte der CAC 40 via Euronext schlussendlich 0.75 Prozent schwächer bei 7’980.57 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.410 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.680 Prozent auf 8’095.13 Punkte an der Kurstafel, nach 8’040.49 Punkten am Vortag.

Bei 8’146.26 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’980.57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0.190 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’782.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, stand der CAC 40 noch bei 8’439.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der CAC 40 noch bei 8’025.80 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.62 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 363’853 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 233.112 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Die Renault-Aktie hat mit 4.39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.26 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch