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25.11.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von NVIDIA
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 7,1 Prozent auf 144,42 USD nach.
Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 7,1 Prozent auf 144,42 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 22'760 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 141,18 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 144,13 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 21'711'980 NVIDIA-Aktien.
Am 07.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,37 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 40,66 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,51 USD am 21.11.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 13,79 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2026 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,796 USD aus. NVIDIA liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 1,30 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 103,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 115.84 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 57.01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte NVIDIA am 24.02.2027 präsentieren.
In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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