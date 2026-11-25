Um 16:28 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 741,20 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 24'899 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 752,80 EUR. Bei 734,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99'470 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1'966,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 165,25 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 692,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,60 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,81 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 11,50 EUR je Wertpapier. Am 05.11.2026 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Rheinmetall am 11.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 33,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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