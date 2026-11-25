Am Mittwoch sinkt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0.03 Prozent auf 8’037.90 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.410 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8’095.13 Zählern und damit 0.680 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8’040.49 Punkte).

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8’146.26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’037.90 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0.910 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der CAC 40 auf 7’782.82 Punkte taxiert. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Stand von 8’439.20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der CAC 40 bei 8’025.80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1.92 Prozent zurück. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 277’169 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 233.112 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.39 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.26 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch