SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt werden am Mittwoch leichte Gewinne erwartet.

Derlegt vorbörslich zeitweise zu.Die Nebenwertindizesunddürften der Tendenz des Leitindex folgen.

Europas Börsen dürften nach den Abgaben vom Vortag mit leichten Aufschlägen starten. Das Umfeld bleibt schwierig, im Handel rechnet man daher mit anhaltend hoher Volatilität, insbesondere im Technologiesektor. "Die Rückkehr Huangs war ein willkommener Befreiungsschlag für die Aktienmärkte, aber noch keine Lösung für deren grundlegende Probleme", kommentiert CMC die jüngste Entwicklung nach der Rückholaktion von Jensen Huang als CEO von NVIDIA. Die Inflations- und Zinssorgen seien ebenso wenig verschwunden wie die Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI‑Investitionen. Für eine nachhaltige Fortsetzung der Rally brauche es deshalb mehr als eine positive Personalentscheidung bei NVIDIA. Am Vortag bekannt gewordenen Pläne der USA für neue Handelszölle spielen derweil noch keine grosse Rolle. Nachdem die am "Liberation Day" angekündigten Zölle in der Zwischenzeit allesamt vom Obersten Gerichtshof der USA einkassiert wurden, hat das Thema an den Märkten einiges an Schrecken verloren. Das Highlight des Tages dürfte die Bekanntgabe des von der US-Notenbank stark wahrgenommenen Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA am Nachmittag werden. Er könnte Bewegung in die Zinsspekulationen bringen.

DEUTSCHLAND

Der DAX dürfte sich am Mittwoch stabilisieren.

Dergewinnt vorbörslich leicht hinzu.

Der DAX dürfte sich am Mittwoch im Umfeld der internationalen Technologiesektor-Turbulenzen als relativ robust erweisen. Dies zeigt sich mit einem vorbörslich leichten Plus, während in Asien die Kurse nachgaben und die Indikationen für die US-Börsen weiter im Minus liegen. Im Anschluss an die Erholungsrally wegen der Rückkehr von Jensen Huang an die NVIDIA-Spitze ist im KI-Bereich schnell wieder Ernüchterung eingekehrt. Die am Markt geläufige Erkenntnis ist, dass Anschlusskäufern die Überzeugung fehlte. Laut der Commerzbank bleiben Investoren besorgt angesichts der Bewertungen, der zunehmenden Abhängigkeit von Fremdkapitalfinanzierung sowie der Frage, ob künftige Erträge den Umfang der KI-bezogenen Investitionsausgaben rechtfertigen können.

WALL STREET

Nach dem Kursfeuerwerk zu Wochenbeginn schlugen die US-Börsen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.

Der Dow Jones schloss nach schwachem Start schlussendlich 0,86 Prozent höher bei 50'021,91 Punkten.

Daneben gab der technologielastige NASDAQ Composite deutlich ab und ging mit einem Abschlag von 1,48 Prozent bei 23'733,54 Zählern in den Feierabend.

Die Rückkehr von Jensen Huang als NVIDIA-CEO hatte eine globale Aktien-Rally ausgelöst. Der US-Aktienmarkt verzeichnete am Montag den besten Handelstag seit April 2025.

NVIDIAs erneute Ernennung von Huang zum CEO mindert zwar die Unsicherheit bezüglich der Führung des Chipherstellers, wirft jedoch Fragen zu Unternehmensethik und Governance auf, wie Ipek Ozkardeskaya von Swissquote anmerkt. Huang ist weniger als zwei Wochen nach seiner Abberufung wegen ausserehelicher Affären, von denen eine mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin bestand, wieder in das Amt eingesetzt worden. "Wenn ein CEO nach all dem wieder eingesetzt wird, welche Botschaft sendet das?", fragt Ozkardeskaya. Die Rückkehr von Huang werde von anhaltenden Untersuchungen, einem neuen Board-Ausschuss für nationale Sicherheit und Export-Kontrollen sowie der Einstellung eines Chief Compliance Officers begleitet sein, merken die Ökonomen von Natixis an.

Auch die grundsätzlichen Sorgen bezüglich der Künstlichen Intelligenz (KI) bleiben bestehen. Sei Monaten gibt es Bedenken, wann sich die massiven, schuldenfinanzierten Ausgaben für KI-Infrastruktur rentieren werden, während der Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen zu Sorgen über eine Verlangsamung des Ausbaus von Rechenzentren in den USA geführt hat.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Mittwoch mit kräftigen Abschlägen.

In Tokio fällt derzeitweise um 2,85 Prozent auf 56'970,59 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert daneben der Shanghai Composite 1,64 Prozent auf 3'490,21 Punkte.

Abwärts geht es auch Hongkong, wo der0,34 Prozent tiefer bei 22'143,27 Punkten notiert.

Nach der Rally des Vortages kommen die asiatischen Börsen am Mittwoch zurück. Vor allem bei Technologiewerten werden nun Gewinne eingestrichen, denn die hatten am Vortag besonders unter der Wiedereinsetzung von Jensen Huang zum CEO von NVIDIA profitiert. Bereits da war aber ersichtlich, dass die Sorgen über die Renditen von Investitionen in künstliche Intelligenz keineswegs ausgeräumt waren. In den USA sind NVIDIA nach dem Kurssprung von 31 Prozent am Montag nun um 5,9 Prozent im Sektor gesunken, Anthropic rutschten unter ihren IPO-Preis - die Kursbewegungen geben die Richtung auch in Asien vor.

"Ich würde die Bewegung vom Vortag lieber über einen Zeitraum von zwei oder drei Tagen sehen als an einem einzigen Tag, da dies eher nachhaltig wäre. Wenn es zu einer heftigen Abwärtsbewegung und danach zu einer heftigen Aufwärtsbewegung kommt, bedeutet das in der Regel, dass man noch nicht über den Berg ist", analysiert Marktstratege Eric Marshall von Hodges Capital.

Stattdessen belasten zur Wochenmitte neue US-Zolldrohungen. Die US-Regierung argumentiert mit Untersuchungen zu angeblichen Überkapazitäten bei 16 wichtigen Handelspartnern - darunter China und die EU. Die Untersuchung könnte den Weg für zusätzliche Zölle ebnen, nachdem der Oberste US-Gerichtshof viele zuvor erlassene aufgehoben hatte.

Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires