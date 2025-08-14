Lanxess senkt wegen schwacher Nachfrage die Jahresprognose

DOW JONES--Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat auch im zweiten Quartal 2025 die maue Branchenkonjunktur zu spüren bekommen und seine Jahresprognose gesenkt. Da auch im weiteren Jahresverlauf eine anhaltend schwachen Nachfrage erwartet werde, rechnet Lanxess für das Geschäftsjahr 2025 nun mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 520 und 580 Millionen Euro. Darin sei auch eine Belastung in Höhe von 10 Millionen durch Liefereinschränkungen eines Chlorlieferanten, teilte der Konzern mit. Bislang war Lanxess von einem bereinigten EBITDA zwischen 600 und 650 Millionen Euro ausgegangen.

"Das konjunkturelle Umfeld hat sich in den vergangenen Monaten nochmal deutlich eingetrübt", sagte der Vorstandsvorsitzende Matthias Zachert laut der Mitteilung. "Zusätzlich sorgen die anhaltenden Zolldiskussionen mit den USA für hohe Unsicherheit in den Märkten und erschweren die Lage für die europäische Chemieindustrie. Und aktuell ist keine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in Sicht."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 01:13 ET (05:13 GMT)