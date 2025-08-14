Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 0.8%  SPI 16’678 0.5%  Dow 44’922 1.0%  DAX 24’186 0.7%  Euro 0.9426 0.0%  EStoxx50 5’388 1.0%  Gold 3’360 0.2%  Bitcoin 99’126 -0.2%  Dollar 0.8055 0.0%  Öl 65.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Bullish mit NYSE-Debüt: Bullish-Aktien mit Kursexplosion beim Börsengang
Flughafen Zürich nimmt Kurs auf Rekordjahr
Frugalismus: So kann man schon mit 40 Jahren in Rente gehen
Anleihen-ETFs - das sollten Anleger wissen
nebag verzeichnet kleinen Gewinn im ersten Halbjahr
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2025 07:12:40

Lanxess senkt wegen schwacher Nachfrage die Jahresprognose

LANXESS
4.78 EUR -12.29%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat auch im zweiten Quartal 2025 die maue Branchenkonjunktur zu spüren bekommen und seine Jahresprognose gesenkt. Da auch im weiteren Jahresverlauf eine anhaltend schwachen Nachfrage erwartet werde, rechnet Lanxess für das Geschäftsjahr 2025 nun mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 520 und 580 Millionen Euro. Darin sei auch eine Belastung in Höhe von 10 Millionen durch Liefereinschränkungen eines Chlorlieferanten, teilte der Konzern mit. Bislang war Lanxess von einem bereinigten EBITDA zwischen 600 und 650 Millionen Euro ausgegangen.

"Das konjunkturelle Umfeld hat sich in den vergangenen Monaten nochmal deutlich eingetrübt", sagte der Vorstandsvorsitzende Matthias Zachert laut der Mitteilung. "Zusätzlich sorgen die anhaltenden Zolldiskussionen mit den USA für hohe Unsicherheit in den Märkten und erschweren die Lage für die europäische Chemieindustrie. Und aktuell ist keine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in Sicht."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 01:13 ET (05:13 GMT)

Nachrichten zu LANXESS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten