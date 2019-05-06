Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.08.2025 11:00:10

LANXESS Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess nach Zahlen und einem gesenkten Ausblick von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Chemiekonzern habe wie erwartet abgeschnitten und versuche, die Nachfrageschwäche mit Effizienzmaßnahmen abzufedern, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ab 2026 sei mit ersten positiven Impulsen aus dem geplanten Infrastrukturprogramm der Bundesregierung zu rechnen. Die At-Equity-Beteiligung Envalior könne ab dem 1. April 2026 veräußert werden. Damit könnten weitere Schulden zurückgeführt werden. Dies würde Lanxess in die Lage versetzen, Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswertes zu ergreifen./rob/la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

