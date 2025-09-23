Korr: Lufthansa in München wieder sehr viel pünktlicher

(Berichtigt werden in der Meldung von 16.34 Uhr die Überschrift und der zweite Satz. Nach Angaben der Lufthansa ist nicht die Pünktlichkeit in München auf dem höchsten Stand seit elf Jahren, sondern die Zuverlässigkeit. Damit ist bei der Fluggesellschaft nach Angaben der Pressestelle aber nicht vorrangig die Pünktlichkeit gemeint, sondern unter anderem die Quote der Flugausfälle. Daher wurden die Überschrift und der zweite Satz des ersten Absatzes geändert.)

MÜNCHEN (awp international) - Die Lufthansa hat die Probleme der vergangenen Jahre bei der Abfertigung am Münchner Flughafen nach eigenen Angaben in den Griff bekommen: In diesem Jahr hat die grösste deutsche Fluggesellschaft am zweitgrössten deutschen Flughafen ihre Pünktlichkeit um 30 Prozent verbessert. Das sagte der für den Münchner Standort zuständige Lufthansa Airlines-Vorstand Heiko Reitz. "Das ist wirklich ein absoluter Spitzenwert." Demnach sind weit über 70 Prozent der Lufthansa-Maschinen pünktlich. "Wir glauben, es geht auch noch ein klein bisschen mehr", sagte Reitz.

Die Lufthansa hatte während der Corona-Pandemie und danach mehrfach mit grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen. Dazu zählten zehntausende liegengebliebene Gepäckstücke, Verspätungen und lange Warteschlangen an den Schaltern. Während des Münchner Oktoberfests 2024 hatten an einem Tag hunderte Passagiere wegen überlasteter Sicherheitskontrollen am Münchner Flughafen ihre Maschinen verpasst. Inzwischen hat der Flughafen seine Kapazitäten in dieser Hinsicht erhöht: "Wir haben wesentlich mehr Kontrollspuren als vor einem Jahr", sagte Reitz. Die Münchner Flughafengesellschaft und die Lufthansa betreiben das Terminal 2 gemeinsam./cho/DP/stw