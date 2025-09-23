|
23.09.2025 19:30:36
Korr: Lufthansa in München wieder sehr viel pünktlicher
(Berichtigt werden in der Meldung von 16.34 Uhr die Überschrift und der zweite Satz. Nach Angaben der Lufthansa ist nicht die Pünktlichkeit in München auf dem höchsten Stand seit elf Jahren, sondern die Zuverlässigkeit. Damit ist bei der Fluggesellschaft nach Angaben der Pressestelle aber nicht vorrangig die Pünktlichkeit gemeint, sondern unter anderem die Quote der Flugausfälle. Daher wurden die Überschrift und der zweite Satz des ersten Absatzes geändert.)
MÜNCHEN (awp international) - Die Lufthansa hat die Probleme der vergangenen Jahre bei der Abfertigung am Münchner Flughafen nach eigenen Angaben in den Griff bekommen: In diesem Jahr hat die grösste deutsche Fluggesellschaft am zweitgrössten deutschen Flughafen ihre Pünktlichkeit um 30 Prozent verbessert. Das sagte der für den Münchner Standort zuständige Lufthansa Airlines-Vorstand Heiko Reitz. "Das ist wirklich ein absoluter Spitzenwert." Demnach sind weit über 70 Prozent der Lufthansa-Maschinen pünktlich. "Wir glauben, es geht auch noch ein klein bisschen mehr", sagte Reitz.
Die Lufthansa hatte während der Corona-Pandemie und danach mehrfach mit grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen. Dazu zählten zehntausende liegengebliebene Gepäckstücke, Verspätungen und lange Warteschlangen an den Schaltern. Während des Münchner Oktoberfests 2024 hatten an einem Tag hunderte Passagiere wegen überlasteter Sicherheitskontrollen am Münchner Flughafen ihre Maschinen verpasst. Inzwischen hat der Flughafen seine Kapazitäten in dieser Hinsicht erhöht: "Wir haben wesentlich mehr Kontrollspuren als vor einem Jahr", sagte Reitz. Die Münchner Flughafengesellschaft und die Lufthansa betreiben das Terminal 2 gemeinsam./cho/DP/stw
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Chinas Börsen gaben letztlich nach - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag richtungslos, während der deutsche Leitindex Aufschläge verbuchte. Die US-Börsen können sich für keine gemeinsame Richtung entscheiden. Unterdessen tendierten die chinesischen Indizes am Dienstag gen Süden.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}