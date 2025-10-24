Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’554 0.0%  SPI 17’313 -0.1%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’206 0.0%  Euro 0.9245 0.0%  EStoxx50 5’666 -0.1%  Gold 4’067 -1.4%  Bitcoin 88’590 1.2%  Dollar 0.7959 0.0%  Öl 66.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: General Dynamics legt Quartalsergebnis vor
VW-Aktie im Plus: Vorerst keine Produktionsstopps - Dehoorne folgt auf Vachenauer bei Audi
MTU Aero Engines-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Hold
Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aktienempfehlung RWE-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
200.- Saxo-Deal
24.10.2025 12:18:36

Gespräche zu Gesamtlösung für Lufthansa-Piloten gescheitert

FRANKFURT (awp international) - Bei der Lufthansa steigt wieder die Gefahr eines umfassenden Pilotenstreiks. Nach umfangreichen Sondierungen über mehrere Wochen hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) die Gespräche zu einer möglichen grossen Lösung ohne Ergebnis beendet.

Über das weitere Vorgehen will die Tarifkommission der Gewerkschaft in der kommenden Woche beraten. Man wolle sich nun wieder den ursprünglichen Tarifthemen zuwenden, kündigt die VC an. Nach einer Urabstimmung ist sie grundsätzlich in der Lage, jederzeit einen Streik bei der Lufthansa-Kernmarke und der Frachttochter Lufthansa Cargo zu beginnen.

Gesamtkonzept für Europaflotte angestrebt

Nach Darstellung der VC wurde in den vergangenen Tagen über eine umfassende Lösung etlicher Konfliktfelder zwischen den Piloten und der Airline gesprochen. Dazu gehört insbesondere die Zukunft der Mittelstreckenflotte, die das Management aus Kostengründen in die Tochtergesellschaften City Airlines und Discover verlagern will. Für Lufthansa-Piloten würde das weniger Jobs und Karrierechancen bedeuten, so dass die VC ein Gesamtkonzept für die Europaflotte anstrebt, das auch Tarifverträge für die Piloten bei den Töchtern beinhaltet.

Das Management habe erste Angebote bereits an erhebliche Zugeständnisse der Piloten geknüpft, die nicht akzeptabel seien, berichtet Tarifkommissionschef Arne Karstens. Ein Unternehmenssprecher lehnte Angaben zu Details ab. Das Unternehmen setze weiterhin auf Gespräche.

Betriebsrenten für 4.800 Beschäftigte

Streiken dürften die Piloten nur für tariflich erreichbare Ziele. Daher geht es in dem Tarifkonflikt offiziell um die Betriebsrenten der rund 4.800 Pilotinnen und Piloten. Die Gewerkschaft war mit der Forderung nach einer Verdreifachung des Arbeitgeberanteils in die Verhandlungen gegangen. Eine Einigung wurde im Laufe von sieben Verhandlungsrunden aber nicht erreicht./ceb/DP/nas

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:50 BNP Paribas: Magnificent Seven - schauen Sie genau hin
09:20 SG-Marktüberblick: 24.10.2025
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Stabilisierung im Chart?
23.10.25 Logo WHS DAX Livetrading Session: Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’067.68 19.72 BK6SXU
Short 13’335.69 13.87 BKPSVU
Short 13’909.41 8.47 UJ3S8U
SMI-Kurs: 12’553.91 24.10.2025 12:04:43
Long 12’032.28 19.56 SW5B0U
Long 11’730.42 13.42 SHFB5U
Long 11’268.23 8.98 B45S7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag gefragt
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Ricardo Salinas bullish: Bitcoin soll laut Milliardär auf 1,5 Millionen Dollar steigen
SAP-Aktie dennoch in Grün: SAP setzt in Q3 weniger um
BYD-Aktie erholt sich nach Kursrücksetzer
Meme-Hype statt Fundament: Beyond Meat-Aktie zwischen Euphorie und Realität
So performt die Novo Nordisk-Aktie nach dem Aufsichtsratsbeben
Bericht über angeblich geplante US-Beteiligungen an D-Wave & Co. - Aktien reagieren mit Kurssprüngen
BACHEM-Aktie klettert: Fortschritte bei Erreichung der Pläne zur Kapazitätserweiterung
VW-Aktie in Grün: Neuer Chip-Lieferant - Diess geht in den Ruhestand - VW-Beschaffungsvorstand geht

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:18 Piloten: Gespräche zu Gesamtlösung bei Lufthansa gescheitert
12:16 ROUNDUP: Türkischer Oppositionschef bleibt im Amt
12:08 AKTIE IM FOKUS: Siltronic stark - Wettbewerber spricht von hoher Wafer-Nachfrage
12:08 ROUNDUP: Intel mit Milliardengewinn nach Durststrecke - Aktie steigt kräftig
12:06 AKTIE IM FOKUS: Intel mit vorbörslichem Kurssprung nach guten Resultaten
11:59 ROUNDUP: Facebook, Instagram und Tiktok droht EU-Strafe
11:59 ROUNDUP/Trotz Chipkrise: Vorerst keine Produktionsstopps bei VW
11:58 Aktien Europa: Anleger halten sich vor US-Inflationsdaten zurück
11:58 ROUNDUP: Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose - Aktie gibt nach
11:55 ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung verbessert sich unerwartet weiter