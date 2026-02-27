Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’001 0.6%  SPI 19’250 0.5%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’295 0.0%  Euro 0.9128 0.0%  EStoxx50 6’161 0.0%  Gold 5’182 0.0%  Bitcoin 52’466 0.5%  Dollar 0.7726 -0.2%  Öl 71.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Bayer stärkt Onkologie-Pipeline mit erfolgreichen Studiendaten: Aktie legt zu
Ethereum vor Wandel? Vitalik Buterin zweifelt am Layer-2-Kurs
JP Morgan Chase & Co. gibt BASF-Aktie Underweight
ETF des Monats März 2026 - Silber. Substanz. Schweizer Präzision.
Suche...
Plus500 Depot

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktienempfehlung 27.02.2026 09:30:03

JP Morgan Chase & Co. gibt BASF-Aktie Underweight

JP Morgan Chase & Co. gibt BASF-Aktie Underweight

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des BASF-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Chetan Udeshi.

BASF
42.98 CHF -4.50%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underweight" belassen. Quartalsergebnisse und Ausblick bestätigten ihn in seiner Einschätzung, dass sich die Kursentwicklung des Chemiekonzerns vollkommen von der schwierigen Lage abgekoppelt habe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag nach dem Bericht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:13 Uhr um 2.8 Prozent auf 48.25 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 25.39 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 916’445 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 8.6 Prozent. Am 27.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: BASF SE

Nachrichten zu BASF

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?