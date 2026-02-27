JP Morgan Chase & Co. gibt BASF-Aktie Underweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underweight" belassen. Quartalsergebnisse und Ausblick bestätigten ihn in seiner Einschätzung, dass sich die Kursentwicklung des Chemiekonzerns vollkommen von der schwierigen Lage abgekoppelt habe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag nach dem Bericht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:13 Uhr um 2.8 Prozent auf 48.25 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 25.39 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 916’445 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 8.6 Prozent. Am 27.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

