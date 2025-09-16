JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für Givaudan-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4200 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum dürfte sich auch angesichts anspruchsvoller Vergleichsdaten aus dem Vorjahr weiter normalisiert haben, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers. Mit der unterdurchschnittlichen Entwicklung seit Jahresbeginn werde die Aktie nur noch mit einem geringen Sektoraufschlag gehandelt.

Aktienbewertung im Detail: Die Givaudan-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 14:17 Uhr 0.3 Prozent im Minus bei 3’383.00 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 24.15 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8’161 Givaudan-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 gab die Aktie um 13.1 Prozent nach. Die Vorlage der Ergebnisse für Q4 2025 wird von Experten am 23.01.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 11:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 11:45 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.