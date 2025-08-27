|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.08.2025 11:33:42
Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4200 Franken auf "Overweight" belassen. Die mittelfristigen Ziele des Duftstoff- und Aromenherstellers bis 2030 unterstrichen seine Qualität, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Sommerkonferenz der Schweizer. Sie sieht die Premiumbewertung untermauert./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4’200.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3’379.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
24.30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3’399.53 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.55%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan legt am Donnerstagvormittag zu (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Börse Zürich in Grün: SMI zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Givaudan-CEO Andrier geht nach 20 Jahren - Ende einer Ära (AWP)
|
27.08.25
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittwochnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Börse Zürich: Anleger lassen SLI nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Pluszeichen in Zürich: Das macht der SMI aktuell (finanzen.ch)
|
27.08.25