Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3700 Franken auf "Hold" belassen. Die Strategie und Ziele des Aromen- und Duftstoffherstellers bis 2030 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Sommerkonferenz der Schweizer./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:07 / CET





