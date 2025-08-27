Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.08.2025 11:31:29

Givaudan Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3700 Franken auf "Hold" belassen. Die Strategie und Ziele des Aromen- und Duftstoffherstellers bis 2030 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Sommerkonferenz der Schweizer./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3’700.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3’379.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
9.50%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3’399.53 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
8.84%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

