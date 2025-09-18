Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Studienergebnisse 18.09.2025 12:42:40

Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Positive Studiendaten - Ozempic schlägt Konkurrenz von Eli Lilly

Der dänische Pharmariese Novo Nordisk hat am Donnerstag positive Ergebnisse einer Studie zu seinem Abnehmmedikament Ozempic vorgelegt.

Novo Nordisk
48.92 CHF 5.79%
Kaufen Verkaufen
Das Medikament Ozempic von Novo Nordisk mit dem Wirkstoff Semaglutid senkt das Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 23 Prozent im Vergleich zum Konkurrenzwirkstoff Dulaglutid, teilte das Pharmaunternehmen am Donnerstag mit.

Das geht aus einer Studie hervor, bei der Daten von 60.000 US-amerikanischen Medicare-Patienten ausgewertet wurden, die mindestens 66 Jahre alt waren und mit Typ-2-Diabetes, atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie multiplen gesundheitlichen Einschränkungen lebten.

Die Studie verglich die Diabetes-Behandlung Ozempic mit Dulaglutid, einer ähnlichen Diabetes-Behandlung, die von Eli Lilly unter dem Namen Trulicity vermarktet wird.

Eli Lilly reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Im Handel via Nasdaq-Nordic steigt die Novo Nordisk-Aktie zeitweise um 5,19 Prozent auf 388,60 Euro.

DJG/DJN/rio/brb

DOW JONES

