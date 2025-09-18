Novo Nordisk Aktie 461641 / US6701002056
18.09.2025 12:42:40
Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Positive Studiendaten - Ozempic schlägt Konkurrenz von Eli Lilly
Der dänische Pharmariese Novo Nordisk hat am Donnerstag positive Ergebnisse einer Studie zu seinem Abnehmmedikament Ozempic vorgelegt.
Das geht aus einer Studie hervor, bei der Daten von 60.000 US-amerikanischen Medicare-Patienten ausgewertet wurden, die mindestens 66 Jahre alt waren und mit Typ-2-Diabetes, atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie multiplen gesundheitlichen Einschränkungen lebten.
Die Studie verglich die Diabetes-Behandlung Ozempic mit Dulaglutid, einer ähnlichen Diabetes-Behandlung, die von Eli Lilly unter dem Namen Trulicity vermarktet wird.
Eli Lilly reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Im Handel via Nasdaq-Nordic steigt die Novo Nordisk-Aktie zeitweise um 5,19 Prozent auf 388,60 Euro.
DJG/DJN/rio/brb
DOW JONES