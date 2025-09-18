Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fed senkt Leitzins: SMI etwas höher erwartet -- DAX vorbörslich mit Gewinnen -- Asiens Börsen erneut uneinheitlich

Am heimischen Aktienmarkt könnte es am Donnerstag zunächst freundlich zugehen. Auch am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein fester Auftakt ab. Die Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt zeigen sich vorbörslich leichte Gewinne.

Der SMI hatte zur Wochenmitte 0,16 Prozent auf 11'998,96 Punkte nachgegeben.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich ebenfalls ohne grosse Ausschläge. Sie beendeten die Sitzung 0,08 Prozent tiefer bei 16'695,87 Zählern bzw. 0,07 Prozent schwächer bei 1'983,08 Einheiten.

Nach vier Verlusttagen in Folge deutet sich am heimischen Aktienmarkt für Donnerstag ein freundlicher Start an. Am Vorabend hatte die US-Notenbank den Leitzins erstmals 2025 gesenkt und zwei weitere Zinssenkungen für dieses Jahr in Aussicht gestellt.

DEUTSCHLAND

Der DAX dürfte fester in den Donnerstagshandel starten.

Der DAX hatte zur Wochenmitte 0,13 Prozent auf 23'359,18 Zähler zulegen können.

Mit einem positiven Start rechnen Händler am Donnerstag. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank am Vorabend dürfte sich Erleichterung breit machen. Für etwas Beruhigung sorgten moderate Worte von Fed-Chef Powell zum Inflationsdruck durch die Trumpschen Strafzölle. Und während im Juni eine knappe Mehrheit im Offenmarktausschuss zwei Zinssenkungen erwartete, rechnet nun eine knappe Mehrheit mit drei Senkungen für den Rest des Jahres 2025, einschliesslich der nun erfolgten Senkung. Die Ankündigung eines ganzen Senkungszyklus sei aber nicht gekommen, heisst es im Handel. Der Mangel an Klarheit darüber, wie viele Zinssenkungen im nächsten Jahr zu erwarten seien, erhöhe die Wahrscheinlichkeit zunehmender Volatilität an den Märkten. Im Fokus am Berichtstag stehen nun die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA. Daneben entscheidet die Bank of England über die Zinsen und dürfte sie nach Mehrheitsmeinung wegen der hohen Inflation unverändert lassen. Auch in Norwegen steht eine Zinsentscheidung an.

WALL STREET

Auch nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zeigten sich die US-Börsen am Mittwoch uneins.

Der Dow Jones schloss 0,57 Prozent höher bei 46'018,32 Zählern.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging 0,33 Prozent tiefer bei 22'261,33 Punkten in den Feierabend.

Die US-Notenbank hat am Abend erstmals in diesem Jahr die Leitzinsen für die USA gesenkt - und zwar um 25 Basispunkte. Zwei weitere Zinssenkungen seien 2025 noch möglich, hiess es im Anschluss an den Beschluss.

Aus Sicht der Experten von Index Radar könnte der Rekordlauf an den US-Börsen nach der Zinsentscheidung aber trotzdem weitergehen. In Phasen, in denen die Fed nach einer mehrmonatigen Pause wieder die Zinsen senkte, habe sich der S&P 500 zwar kurzfristig schwergetan. "Klammern wir jedoch Rezessionsphasen wie 2002 oder 2008 aus, steigt die Wahrscheinlichkeit für Kursgewinne über sechs Monate auf beachtliche 90 Prozent", betonten die Experten. Ins Bild passe auch, dass der Markt schon vor der Entscheidung anzog.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien schlagen abermals unterschiedliche Richtungen ein.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt nach den Vortagesverlusten zeitweise 1,24 Prozent auf 45'345,22 Punkte.

Schwächer präsentiert sich der Markt auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite zwichenzeitlich um 0,09 Prozent auf 3'872,70 Zähler nachgibt.

Etwas abwärts geht es unterdessen in Hongkong - hier rutscht de Hang Seng zeitweise 0,90 Prozent auf 26'672,52 Punkte ins Minus.

Nachdem die US-Notenbank am Vorabend wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte in die Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent gesenkt und weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt hat, markiert der Markt in Tokio ein neues Rekordhoch. Dabei kommt Unterstützung vom zur gleichen Vortageszeit schwächeren Yen. Hier sind die Blicke auf die japanische Notenbank gerichtet, die von der schon länger avisierten Erhöhung der Zinsen am Freitag erneut absehen dürfte. Im Oktober könnte es dann soweit sein.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
