FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental nach detaillierten Zahlen und Aussagen zum neuen Jahr von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem für 2026 erwarteten Abschluss der Transformation zu einem reinen global agierenden Reifenhersteller hält Analyst Michael Punzet Continental mit Blick auf dessen Marktposition für gut aufgestellt. Ein zusätzlicher positiver Faktor sei die potenzielle Sonderdividende sowie mögliche Aktienrückkäufe nach Abschluss des Contitech-Verkaufsprozesses, schrieb er am Montag. Auf mittlere Sicht hält er die Aktie für ein attraktives "Dividenden-Investment", das vom margen- und cashflowstarken Reifengeschäft profitieren dürfte./ck/rob/men;