Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’474 1.2%  SPI 17’441 1.4%  Dow 46’204.8400 1.4%  DAX 22’857 2.1%  Euro 0.9123 0.3%  EStoxx50 5’619.3 2.1%  Gold 4’426 -1.8%  Bitcoin 55’625 4.1%  Dollar 0.7868 -0.1%  Öl 101.4 -7.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kurssprung bei Siemens Energy: Neue Entwicklungen im Iran-Konflikt treiben die Aktie
Novo Nordisk-Aktie leicht im Minus: Studie zu oralem Adipositas-Medikament läuft
Übernahme rückt Aktie in Fokus: Delivery Hero verkauft foodpanda in Taiwan an Grab Holdings
SEC treibt Regeln für tokenisierte Wertpapiere voran
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Plus500 Depot

Continental Aktie 327800 / DE0005439004

53.60
CHF
2.48
CHF
4.85 %
14:09:41
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.03.2026 12:23:50

Continental Kaufen

Continental
51.12 CHF -2.39%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental nach detaillierten Zahlen und Aussagen zum neuen Jahr von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem für 2026 erwarteten Abschluss der Transformation zu einem reinen global agierenden Reifenhersteller hält Analyst Michael Punzet Continental mit Blick auf dessen Marktposition für gut aufgestellt. Ein zusätzlicher positiver Faktor sei die potenzielle Sonderdividende sowie mögliche Aktienrückkäufe nach Abschluss des Contitech-Verkaufsprozesses, schrieb er am Montag. Auf mittlere Sicht hält er die Aktie für ein attraktives "Dividenden-Investment", das vom margen- und cashflowstarken Reifengeschäft profitieren dürfte./ck/rob/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Continental AG Kaufen
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
59.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
58.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse