Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie unter die Lupe
|
08.10.2025 12:49:44
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für Givaudan-Aktie
Die Givaudan-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Eine Investorenveranstaltung des Aromenherstellers habe gezeigt, dass die schwache Nachfrage der US-Verbraucher weiterhin die Endmärkte belaste, schrieb Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Langfristig bleibe das Unternehmen aber hervorragend positioniert und sollte von Marktanteilsgewinnen profitieren.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Givaudan-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Givaudan-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:32 Uhr verteuerte sich das Papier um 2.4 Prozent auf 3’378.00 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 6.57 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 6’171 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 fiel die Aktie um 13.3 Prozent. Schätzungsweise am 23.01.2026 dürfte Givaudan die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:47 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:47 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Givaudan AG
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: SLI am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10:04
|JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Overweight-Note für Givaudan-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan stabilisiert sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Dienstagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Schwache Performance in Zürich: So steht der SMI am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|11:59
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|11:59
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|09:14
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.09.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ ING Group
✅ Wells Frago & Co
✅ Dollarama
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGute Laune am Schweizer Aktienmarkt - SMI legt zu -- DAX mit leichtem Plus -- Asiens Börsen schliessen schwächer - Nikkei kommt nach Rekordfahrt zurück
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Gewinnen. In Deutschland sind ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. In Asien zeigten sich zur Wochenmitte mehrheitlich rote Vorzeichen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}