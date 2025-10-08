Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Givaudan Aktie

08.10.2025 12:49:44

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für Givaudan-Aktie

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für Givaudan-Aktie

Die Givaudan-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Givaudan
3380.91 CHF 2.61%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Eine Investorenveranstaltung des Aromenherstellers habe gezeigt, dass die schwache Nachfrage der US-Verbraucher weiterhin die Endmärkte belaste, schrieb Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Langfristig bleibe das Unternehmen aber hervorragend positioniert und sollte von Marktanteilsgewinnen profitieren.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Givaudan-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Givaudan-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:32 Uhr verteuerte sich das Papier um 2.4 Prozent auf 3’378.00 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 6.57 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 6’171 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 fiel die Aktie um 13.3 Prozent. Schätzungsweise am 23.01.2026 dürfte Givaudan die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:47 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


