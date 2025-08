Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Beiersdorf-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Nach den am Vorabend vorgestellten Resultaten habe es am Mittwoch nochmals weitere Details gegeben, schrieb David Hayes in einer frisch vorliegenden Studie. Bei der Luxusmarke La Prairie seien die Einbussen weniger stark als befürchtet, doch die Schlüsselmarke Nivea verstärke die Sorgen rund um die Innovationsstrategie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Beiersdorf-Aktie am Tag der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 14:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 10.5 Prozent auf 95.28 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 46.94 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1’147’724 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2025 ging es für die Aktie um 22.5 Prozent nach unten. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.