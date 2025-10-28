Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktuelle Analyse im Blick 28.10.2025 10:13:44

Investment-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Warburg Research

Investment-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Warburg Research

Warburg Research hat die Deutsche Börse-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Börse
209.55 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 279 Euro auf "Hold" belassen. Die Umsatzdynamik habe im dritten Quartal abgenommen, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach dem Bericht. Die Ergebnisentwicklung sei aber weiter stabil.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 09:57 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.6 Prozent auf 225.80 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23.56 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 101’357 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 stieg die Aktie um 3.0 Prozent.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

