|
28.10.2025 10:13:44
Investment-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Warburg Research
Warburg Research hat die Deutsche Börse-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 279 Euro auf "Hold" belassen. Die Umsatzdynamik habe im dritten Quartal abgenommen, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach dem Bericht. Die Ergebnisentwicklung sei aber weiter stabil.
Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie musste um 09:57 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.6 Prozent auf 225.80 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23.56 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 101’357 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 stieg die Aktie um 3.0 Prozent.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
10:22
|Jefferies & Company Inc.: Deutsche Börse-Aktie erhält Hold (finanzen.ch)
|
10:13
|Investment-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Warburg Research (finanzen.ch)
|
09:30
|Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Börse-Aktie (finanzen.ch)
|
06:21
|Deutsche Börse-Aktie gibt nach: Verlangsamtes Wachstum im 3. Quartal (Dow Jones)
|
27.10.25
|Deutsche Börse verdient überraschend viel - Jahresziele bestätigt (AWP)
|
27.10.25
|Deutsche Börse verdient überraschend viel - Jahresziele bestätigt (AWP)
|
27.10.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|09:34
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08:38
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|07:10
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit Abgaben -- Märkte in Fernost letztlich in Rot
Am heimischen wie am deutschen Aktienmarkt präsentieren sich zum Handelsstart mit Abgaben. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag leicht abwärts.