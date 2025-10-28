Investment-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von Warburg Research

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 279 Euro auf "Hold" belassen. Die Umsatzdynamik habe im dritten Quartal abgenommen, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach dem Bericht. Die Ergebnisentwicklung sei aber weiter stabil.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 09:57 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.6 Prozent auf 225.80 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23.56 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 101’357 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 stieg die Aktie um 3.0 Prozent.

