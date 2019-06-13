Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

142.35
CHF
10.35
CHF
7.84 %
13.06.2019
SWX
27.11.2025 18:42:46

Deutsche Börse Overweight

Deutsche Börse
215.28 CHF 4.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach bestätigten Gesprächen über eine Übernahme des Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Overweight" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Eine derartige Transaktion wäre strategisch sinnvoll, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf das Potenzial, die geografische Präsenz des bereits bestehenden Geschäfts mit Fondsdienstleistungen (IFS) auszubauen. Denn IFS sei historisch sehr stark in Deutschland und in der Schweiz verankert, während Allfunds stärker in Spanien, Italien und Frankreich vertreten sei./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 17:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
292.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
225.60 € 		Abst. Kursziel*:
29.43%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
226.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.03%
Analyst Name::
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

