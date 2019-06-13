Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’832 0.1%  SPI 17’640 0.1%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’768 0.2%  Euro 0.9327 -0.1%  EStoxx50 5’653 0.0%  Gold 4’174 0.4%  Bitcoin 73’294 -0.2%  Dollar 0.8059 0.1%  Öl 63.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
NVIDIA-Aktie & Co.: CFRA nennt zehn Tech-Favoriten für 2026 - KI bleibt grösster Wachstumstreiber
TUI-Aktie im Aufwind: Was hinter dem Kurssprung steckt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Tesla-Aktie im Blick: E-Autobauer verschärft Entkopplung von China - Zulieferer müssen alternative Standorte nutzen
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Suche...

Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

142.35
CHF
10.35
CHF
7.84 %
13.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.11.2025 08:19:57

Deutsche Börse Overweight

Deutsche Börse
212.68 CHF -1.21%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Übernahmeofferte für die Fondsplattform Allfunds mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Barmittel würden am besten für Zukäufe ausgegeben, schrieb Grace Dargan am Donnerstagabend. Sie hob zudem den Kapitalmarkttag am 10. Dezember als möglichen Kurstreiber hervor. Auch ohne Übernahmen sei ein neues Wachstumsziel im durchschnittlich hohen einstelligen Prozentbereich drin./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
290.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
227.00 € 		Abst. Kursziel*:
27.75%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
228.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.03%
Analyst Name::
Grace Dargan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse