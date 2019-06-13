Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

13.06.2019
Deutsche Börse Sector Perform

Deutsche Börse
215.28 CHF 4.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach bestätigten Gesprächen über eine Übernahme des Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Die Transaktion würde zwar zu der bisherigen Strategie des Börsenbetreibers passen, werfe aber auch Fragen auf, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei unklar, wie hoch das Potenzial für Kostensynergien sei, und es sei fraglich, ob es auch Umsatzsynergien gebe./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 13:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 13:25 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

