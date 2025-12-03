Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Börse Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan sieht vor dem Kapitalmarkttag der Eschborner am 10. Dezember eine gute Kaufchance. Es sei jedoch fraglich, ob das die Anleger genauso sähen, schrieb sie am Donnerstagabend. Größtenteils würden zwar weitere Wachstumssignale erwartet, die Übernahmeofferte für Allfunds könnte allerdings ablenken. Es werde rege diskutiert, ob der Kapitalmarkttag wohl wieder für mehr Interesse bei Investoren sorgen kann. Dargan ist aber optimistisch./ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
290.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
220.90 €
|
Abst. Kursziel*:
31.28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
223.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.87%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
04.12.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Neue Allianz im Kryptomarkt: Deutsche Börse und Kraken bündeln ihre Stärken - Aktie verliert dennoch (Dow Jones)
|
04.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
04.12.25
|DAX aktuell: DAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
04.12.25
|DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)