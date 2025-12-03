Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.12.2025 14:55:57

Deutsche Börse Overweight

Deutsche Börse
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan sieht vor dem Kapitalmarkttag der Eschborner am 10. Dezember eine gute Kaufchance. Es sei jedoch fraglich, ob das die Anleger genauso sähen, schrieb sie am Donnerstagabend. Größtenteils würden zwar weitere Wachstumssignale erwartet, die Übernahmeofferte für Allfunds könnte allerdings ablenken. Es werde rege diskutiert, ob der Kapitalmarkttag wohl wieder für mehr Interesse bei Investoren sorgen kann. Dargan ist aber optimistisch./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
290.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
220.90 € 		Abst. Kursziel*:
31.28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
223.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.87%
Analyst Name::
Grace Dargan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

