LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan sieht vor dem Kapitalmarkttag der Eschborner am 10. Dezember eine gute Kaufchance. Es sei jedoch fraglich, ob das die Anleger genauso sähen, schrieb sie am Donnerstagabend. Größtenteils würden zwar weitere Wachstumssignale erwartet, die Übernahmeofferte für Allfunds könnte allerdings ablenken. Es werde rege diskutiert, ob der Kapitalmarkttag wohl wieder für mehr Interesse bei Investoren sorgen kann. Dargan ist aber optimistisch./ag/tav;