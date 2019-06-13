Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’829 0.0%  SPI 17’634 0.0%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’759 0.0%  Euro 0.9328 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.0%  Gold 4’175 0.4%  Bitcoin 73’927 0.7%  Dollar 0.8068 0.2%  Öl 63.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Diese US-Aktien dominierten im dritten Quartal 2025 im Portfolio der Commerzbank
NVIDIA-Aktie & Co.: CFRA nennt zehn Tech-Favoriten für 2026 - KI bleibt grösster Wachstumstreiber
Apple-Aktie im Blick: Apple erfüllt offenbar EU-Vorgaben für digitale Märkte
Warum der Euro gegenüber Dollar und Franken leichte Schwäche zeigt
HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus
Suche...

Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

142.35
CHF
10.35
CHF
7.84 %
13.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.11.2025 10:23:38

Deutsche Börse Buy

Deutsche Börse
213.44 CHF -0.85%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die von dem Börsenbetreiber bestätigte, unverbindliche Offerte für eine Komplettübernahme der Allfunds Group sei positiv, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit dem Fondsvertriebs-Spezialisten würden die Eschborner zu einem vernünftigen Kaufpreis ein wachstums- und margenträchtiges Geschäftsfeld stärken./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
291.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
229.40 € 		Abst. Kursziel*:
26.85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
230.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.41%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse