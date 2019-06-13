Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
Deutsche Börse Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 246 auf 292 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Der relativ schwache Lauf im zweiten Halbjahr sei der recht geringen Volatilität an den Märkten, der enttäuschenden Entwicklung im Bereich Investment Management Solutions und Sorgen vor KI-Belastungen geschuldet, schrieb Enrico Bolzoni am Mittwochabend. Die aktuelle Bewertung der Aktien werde aber der Qualität und breiten Aufstellung der Eschborner nicht gerecht./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
292.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
221.60 €
|
Abst. Kursziel*:
31.77%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
225.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.60%
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
