Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

142.35
CHF
10.35
CHF
7.84 %
13.06.2019
SWX
27.11.2025 06:06:42

Deutsche Börse Overweight

Deutsche Börse
206.64 CHF 2.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 246 auf 292 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Der relativ schwache Lauf im zweiten Halbjahr sei der recht geringen Volatilität an den Märkten, der enttäuschenden Entwicklung im Bereich Investment Management Solutions und Sorgen vor KI-Belastungen geschuldet, schrieb Enrico Bolzoni am Mittwochabend. Die aktuelle Bewertung der Aktien werde aber der Qualität und breiten Aufstellung der Eschborner nicht gerecht./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
292.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
221.60 € 		Abst. Kursziel*:
31.77%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
225.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.60%
Analyst Name::
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

Analysen zu Deutsche Börse AG

06:06 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
12.11.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
