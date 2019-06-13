NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 246 auf 292 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Der relativ schwache Lauf im zweiten Halbjahr sei der recht geringen Volatilität an den Märkten, der enttäuschenden Entwicklung im Bereich Investment Management Solutions und Sorgen vor KI-Belastungen geschuldet, schrieb Enrico Bolzoni am Mittwochabend. Die aktuelle Bewertung der Aktien werde aber der Qualität und breiten Aufstellung der Eschborner nicht gerecht./rob/ag/gl;