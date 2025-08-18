|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Grösster Anteilseigner?
|
18.08.2025 19:58:36
Intel-Aktie trotzdem auf dem Verkaufszettel: US-Regierung erwägt angeblich Beteiligung von etwa 10 Prozent
Die USA verhandelt Kreisen zufolge über die Übernahme eines Anteils von etwa zehn Prozent an dem Chiphersteller Intel.
Intel soll insgesamt 10,9 Milliarden US-Dollar an Zuschüssen aus dem Chips Act für die kommerzielle und militärische Produktion erhalten. Dieser Betrag reiche in etwa aus, um die angestrebte Beteiligung zu finanzieren, hiess es. Bei Intels aktuellem Marktwert wäre eine 10-prozentige Beteiligung an dem Chiphersteller rund 10,5 Milliarden US-Dollar (fast 9 Mrd Euro) wert. Die genaue Höhe der Beteiligung sowie die Frage, ob das Weisse Haus den Plan weiterverfolgt, seien noch offen, so die Personen. Die Intel-Aktie fiel nach dem Bloomberg-Bericht um bis zu 5,5 Prozent. In der vergangenen Woche war sie um 23 Prozent gestiegen und hatte damit ihren besten Wochengewinn seit Februar erzielt.
Der Sprecher des Weissen Hauses, Kush Desai, wollte sich zu den Einzelheiten nicht äussern. Er sagte lediglich, dass keine Vereinbarung offiziell sei, bis sie von der Regierung angekündigt werde. Intel war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.
Der Beamte des Weissen Hauses brachte auch die Möglichkeit ins Spiel, dass die Regierung auch andere Hilfen aus dem Chips Act in Beteiligungen umwandeln könnte. Es ist unklar, ob diese Idee innerhalb der Regierung breite Zustimmung gefunden hat oder ob Beamte die Möglichkeit mit möglicherweise betroffenen Unternehmen bereits besprochen haben. Für die Intel-Aktie geht es an der NASDAQ darauf zeitweise 3,73 Prozent auf 23,65 US-Dollar nach unten.
/nas/he
WASHINGTON/MOUNTAIN VIEW (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Intel Corp.
|
20:04
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
20:04
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
20:04
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
16:07
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
16:07
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
16:07
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|21.05.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|21.05.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15.04.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|31.01.25
|Intel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|21.05.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|25.04.25
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.