Infineon-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 41,50 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Umsatz habe der Chipkonzern die Erwartungen erfüllt, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) jedoch übertroffen, schrieb Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue Ausblick bringe dem Ebit-Analystenkonsens 10 Prozent Luft nach oben.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Infineon-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:05 Uhr um 3.1 Prozent auf 34.22 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 35.91 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 1’118’490 Stück. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2025 um 10.0 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

