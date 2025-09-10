XETRA-Handel: TecDAX legt zum Start zu

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.53 Prozent stärker bei 3’646.00 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 598.326 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.287 Prozent auf 3’637.21 Punkte an der Kurstafel, nach 3’626.79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’657.71 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’636.48 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0.075 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, mit 3’775.37 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wurde der TecDAX mit 3’925.94 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’246.46 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6.09 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3’994.94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’010.36 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit CANCOM SE (+ 6.39 Prozent auf 24.15 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3.17 Prozent auf 42.26 EUR), SAP SE (+ 2.00 Prozent auf 234.90 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.91 Prozent auf 17.64 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1.67 Prozent auf 79.30 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil QIAGEN (-1.08 Prozent auf 39.91 EUR), TeamViewer (-0.66 Prozent auf 9.05 EUR), Formycon (-0.44 Prozent auf 22.80 EUR), Deutsche Telekom (-0.42 Prozent auf 30.48 EUR) und Nagarro SE (-0.40 Prozent auf 49.76 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 340’594 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 268.382 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 8.96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch